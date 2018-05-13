Діти з української футбольної команди потрапили у ДТП в Білорусі: є загиблий і поранені
Одна дитина загинула, ще шістьох з важкими травмами госпіталізували, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Білорусі.
"У всіх потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеню тяжкості, а також переломи та вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляє БЕЛТА з посиланням на ДАІ УВС Брестського облвиконкому, зіткнення мікроавтобуса з навантажувачем сталося біля села Мартинюки.
"За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля "Рено Мастер" скоїв попутне зіткнення з навантажувачем Амкодор під керуванням місцевого жителя. Внаслідок зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні. На місці події працюють співробітники ДАІ і слідчо-оперативна група", - поінформували в ДАІ.
Нагадаємо, що шістьох громадян України було госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Румунії.
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