Діти з української футбольної команди потрапили у ДТП в Білорусі: є загиблий і поранені

Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів

У Кам'янецькому районі Білорусі на трасі "Кам’янець-Шерешово-Свислоч" близько 7:00 13 травня діти з української футбольної команди потрапили в ДТП.

Одна дитина загинула, ще шістьох з важкими травмами госпіталізували, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

"У всіх потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеню тяжкості, а також переломи та вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє БЕЛТА з посиланням на ДАІ УВС Брестського облвиконкому, зіткнення мікроавтобуса з навантажувачем сталося біля села Мартинюки.

"За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля "Рено Мастер" скоїв попутне зіткнення з навантажувачем Амкодор під керуванням місцевого жителя. Внаслідок зіткнення загинула дитина-пасажир 2005 року народження, громадянин України, який перебував на передньому пасажирському сидінні. На місці події працюють співробітники ДАІ і слідчо-оперативна група", - поінформували в ДАІ.

Нагадаємо, що шістьох громадян України було госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Румунії.