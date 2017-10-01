В Росії дітям подарували на Новий рік цукерки з хробаками

Солодкі подарунки з червивими цукерками подарували під Новий рік дітям-пільговикам в Іркутську.

Безкоштовні подарунки були отримані в Іркутську по лінії соціального захисту. Засмучені батьки написали три скарги в Управління Росспоживнагляду по Іркутській Області, Мінсоцрозвитку регіону і до виробника, - повідомляє ІА IrkutskMedia.

В даний час фахівці Росспоживнагляду з'ясовують, яким чином в подарунках з'явилися гнилі солодощі. Результати перевірки стануть відомі через 30 днів.