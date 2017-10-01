В Росії дітям подарували на Новий рік цукерки з хробаками
Безкоштовні подарунки були отримані в Іркутську по лінії соціального захисту. Засмучені батьки написали три скарги в Управління Росспоживнагляду по Іркутській Області, Мінсоцрозвитку регіону і до виробника, - повідомляє ІА IrkutskMedia.
В даний час фахівці Росспоживнагляду з'ясовують, яким чином в подарунках з'явилися гнилі солодощі. Результати перевірки стануть відомі через 30 днів.
"У нас були три скарги до Нового року. Жителі Іркутська повідомили, що в безкоштовних цукерках, які були отримані в Іркутську по лінії соцзахисту, виявилися білі черв'яки. Зараз проводиться перевірка - потрібно відстежити, звідки подарунок, хто постачальник, як формувався подарунок. Ми зробили запит, подарунки просто так не купуються, соціальний захист проводить торги, хтось виграє - підприємець або ж юридична особа. Відповідно, переможець надає надалі безкоштовні подарунки. Недобросовісному постачальникау загрожує штраф", - відзначили в прес-службі Управління Росспоживнагляду по Іркутській Області.
Постачальник був обраний за результатами електронного аукціону. За інформацією сайту держзакупівель, міністерство контрактної системи у сфері закупівель в Іркутській області в кінці 2016 року закупило 17,6 тисячі подарунків для дітей-пільговиків. Крім того, в міністерстві соціального розвитку, опіки та піклування регіону повідомили, що ще понад 33 тисяч подарунків закупили із засобів муніципалітетів за межами обласного центру та ще понад 46 тисяч подарунків придбали на гроші меценатів, організованих урядом Приангарья.
Міністерство соціального розвитку, опіки та піклування регіону сподівається, що Управління Росспоживнагляду по Іркутській області з'ясує, хто є недобросовісним постачальником солодких новорічних подарунків.
Нагадаємо, у столиці Республіки Саха (Якутія, Росія) Якутську натовп за секунди з'їв величезний торт, спечений до Дня російського прапора і призначений для дітей-сиріт.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: