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В Росії дітям подарували на Новий рік цукерки з хробаками

Управління Росспоживнагляду з'ясує, хто є недобросовісним постачальником солодких новорічних подарунків
Солодкі подарунки з червивими цукерками подарували під Новий рік дітям-пільговикам в Іркутську.
В Росії дітям подарували на Новий рік цукерки з хробаками Фото:lenta.ru

Безкоштовні подарунки були отримані в Іркутську по лінії соціального захисту. Засмучені батьки написали три скарги в Управління Росспоживнагляду по Іркутській Області, Мінсоцрозвитку регіону і до виробника, - повідомляє ІА IrkutskMedia.

В даний час фахівці Росспоживнагляду з'ясовують, яким чином в подарунках з'явилися гнилі солодощі. Результати перевірки стануть відомі через 30 днів.

"У нас були три скарги до Нового року. Жителі Іркутська повідомили, що в безкоштовних цукерках, які були отримані в Іркутську по лінії соцзахисту, виявилися білі черв'яки. Зараз проводиться перевірка - потрібно відстежити, звідки подарунок, хто постачальник, як формувався подарунок. Ми зробили запит, подарунки просто так не купуються, соціальний захист проводить торги, хтось виграє - підприємець або ж юридична особа. Відповідно, переможець надає надалі безкоштовні подарунки. Недобросовісному постачальникау загрожує штраф", - відзначили в прес-службі Управління Росспоживнагляду по Іркутській Області.

Постачальник був обраний за результатами електронного аукціону. За інформацією сайту держзакупівель, міністерство контрактної системи у сфері закупівель в Іркутській області в кінці 2016 року закупило 17,6 тисячі подарунків для дітей-пільговиків. Крім того, в міністерстві соціального розвитку, опіки та піклування регіону повідомили, що ще понад 33 тисяч подарунків закупили із засобів муніципалітетів за межами обласного центру та ще понад 46 тисяч подарунків придбали на гроші меценатів, організованих урядом Приангарья.

Міністерство соціального розвитку, опіки та піклування регіону сподівається, що Управління Росспоживнагляду по Іркутській області з'ясує, хто є недобросовісним постачальником солодких новорічних подарунків.

Нагадаємо, у столиці Республіки Саха (Якутія, Росія) Якутську натовп за секунди з'їв величезний торт, спечений до Дня російського прапора і призначений для дітей-сиріт.

 

 

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10 01 2017 15:36
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