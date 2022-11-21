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Дітям загиблих військових збирають кошти на подарунки до Миколая

Для дітей, чиї батьки-військові загинули на війні, щороку збирають кошти на подарунки до Дня Святого Миколая. Кожен охочий може зробити свій внесок у збір, аби подарувати свято дітям.
Дітям загиблих військових збирають кошти на подарунки до Миколая Фото: detskiymir.vn.ua

Про це розповідає ветеран АТО, письменник і менеджер проєктів ДК "Укроборонпром" Олег Болдирєв, більш відомий як Мартін Брест.

За його словами, "майор С.В. Миколай" дотримується трьох правил, доставляючи подарунки дітям, які втратили батьків-військових.

По-перше, діти отримують від "Святого Миколая" саме той подарунок, про який вони мріють і пишуть про нього у листі. Це речі, які могли б для них купити тато або мама, але вони загинули на війні.

"Не побутову техніку, не покращення житлових умов, не щось необхідне у господарстві, а саме подарунок. Той, який би купили батько чи мати, але вони загинули на нашій війні. Якщо це телефон – це телефон, а якщо піжама "кігурумі" – то піжама "кігурумі", щоб це не значило", – пояснює Брест.

По-друге, "майор С.В. Миколай" ніколи не оцінює стан справ у сім'ях, зокрема і достаток.

Кошти на подарунки осиротілим українським дітям уже п'ять років збирає фонд "Народний тил – реабілітація".

"Так, ми поки не знаємо, як ми впораємось, бо порівняно з груднями 2017-2021 років кількість дітей… ну ви розумієте. Але в українців серед рис, які відрізняють нас від противника, є, мабуть, найголовніша: ми ніколи не даємо задню. Ніколи не опускаємо руки. І ніколи не здаємося", – наголошує Мартін Брест.

Він також зізнався, що йому особисто вдалося накопичити суму у 12,4 тис. гривень. Кожен охочий може долучитися до збору коштів на подарунки до Дня Святого Миколая дітям, чиї тато або мама загинули, захищаючи Україну. Реквізити фонду можна знайти на посиланням

За словами Бреста, діти отримають омріяні подарунки і на Новий рік.

"Ми вже почали отримувати листи від дітей та підбирати подарунки, і будемо це робити до Нового Року включно", –  додав він.

Раніше повідомлялось, що діти, які через війну втратили батьків, зможуть отримувати 5000 грн щомісяця.

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21 11 2022 10:27
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