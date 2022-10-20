"Дія" тестує нові функції для ВПО

Це дозволить полегшити зміну місця проживання й редагувати свій статус

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Внутрішньо переміщені особи зможуть у кілька кліків змінити місце проживання та скасувати свій статус у Дії. Розпочинаємо бета-тестування нових послуг", – написав міністр.

"Після повномасштабного вторгнення 1,4 мільйони людей подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в "Дії". Тепер ми хочемо, щоб люди без черг та збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або зовсім скасувати статус ВПО у застосунку", – пише Федоров.