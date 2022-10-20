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"Дія" тестує нові функції для ВПО
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Внутрішньо переміщені особи зможуть у кілька кліків змінити місце проживання та скасувати свій статус у Дії. Розпочинаємо бета-тестування нових послуг", – написав міністр.
"Після повномасштабного вторгнення 1,4 мільйони людей подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в "Дії". Тепер ми хочемо, щоб люди без черг та збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або зовсім скасувати статус ВПО у застосунку", – пише Федоров.
Щоб долучитись до бета-тесту, необхідно перейти за посиланням.
Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики разом з Мінцифрою провели технічне оновлення послуги для внутрішньо переміщених осіб в "Дії". В застосунку знову можна отримати довідку внутрішньо переміщеної особи.
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20 10 2022 14:51 МЕДІА
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