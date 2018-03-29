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"Діяли як сомалійські пірати", - у МЗС Росії відреагували на затримання Україною судна

Екіпаж судна порушив порядок виїзду з тимчасово окупованої території України
У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації зажадали від України звільнення членів екіпажу російського риболовецького судна Норд, яке було затримано українськими прикордонниками в Азовському морі.
"Діяли як сомалійські пірати", - у МЗС Росії відреагували на затримання Україною судна Фото: ДПСУ

За словами офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, екіпаж судна мав всі дозвільні документи на рибний промисел в акваторії Азовського моря, повідомляє РІА Новини.

"Ми вимагаємо негайного звільнення членів екіпажу і повернення судна Норд законному власникові", - додала вона.

У російському МЗС наголосили, що розглядають затримання судна як "спробу помститися жителям Криму" за події 2014 року.

"У наявності чергова провокаційна витівка української влади щодо громадян Росії. До екіпажу судна українські прикордонники діяли просто як сомалійські пірати", - додала Захарова.

Нагадаємо, учора корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором РФ. На борту перебував екіпаж з 10 осіб.

 
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