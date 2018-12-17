У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
"Голосування по законопроекту про вотум недовіри уряду відбудеться на спільному засіданні обох палат парламенту – Сенату і Камери депутатів. Пленарне засідання законодавчого органу з цього питання відбудеться у четвер, 20 грудня", - повідомляє "Укрінформ".
Під законопроектом про вотум недовіри Кабміну, названому "Уряд Умвс-Денчиле, ганьба для Румунії" підписалися 163 депутати від опозиційних партій – Національного союзу за порятунок Румунії, Партії "Народний рух", Націонал-ліберальної партії, а також частина незалежних депутатів.
На думку опозиції, уряд має бути відправлений у відставку, оскільки не виконує взятих на себе зобов'язань.
Більшість румунських експертів переконані, що опозиції не вдасться відправити уряд у відставку, оскільки це може створити серйозні проблеми у зв'язку з головуванням Румунії в ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2019 року.
Додамо, що Європейський парламент у вівторок, 11 грудня, схвалив резолюцію, що підтримує заявки Румунії та Болгарії на приєднання до Шенгенської зони, незважаючи на відсутність консенсусу між членами Європейської ради.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата