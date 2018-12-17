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У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд

Більшість румунських експертів переконані, що опозиції не вдасться відправити уряд у відставку
Опозиційні партії у парламенті Румунії зареєстрували законопроект про вотум недовіри уряду під керівництвом Віоріки Денчиле.
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд Фото: google.com

"Голосування по законопроекту про вотум недовіри уряду відбудеться на спільному засіданні обох палат парламенту – Сенату і Камери депутатів. Пленарне засідання законодавчого органу з цього питання відбудеться у четвер, 20 грудня", - повідомляє "Укрінформ".

Під законопроектом про вотум недовіри Кабміну, названому "Уряд Умвс-Денчиле, ганьба для Румунії" підписалися 163 депутати від опозиційних партій – Національного союзу за порятунок Румунії, Партії "Народний рух", Націонал-ліберальної партії, а також частина незалежних депутатів.

На думку опозиції, уряд має бути відправлений у відставку, оскільки не виконує взятих на себе зобов'язань.

Більшість румунських експертів переконані, що опозиції не вдасться відправити уряд у відставку, оскільки це може створити серйозні проблеми у зв'язку з головуванням Румунії в ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2019 року.

Додамо, що Європейський парламент у вівторок, 11 грудня, схвалив резолюцію, що підтримує заявки Румунії та Болгарії на приєднання до Шенгенської зони, незважаючи на відсутність консенсусу між членами Європейської ради.

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17 12 2018 23:58
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