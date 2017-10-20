Для 10,2 млн пенсіонерів підвищили пенсії у середньому на 560 гривень

Завдяки ухваленню пенсійної реформи в Україні підвищили пенсії для 10 238 859 пенсіонерів, або для 90% від їхньої загальної кількості.

Підвищення пенсій оминуло майже 900 тис. осіб, які отримують пенсії за спеціальними законами або яким призначили пенсії у 2015-2017 роках.

"Середній розмір пенсії після перерахунку збільшується на 559,78 грн. Якщо до нового закону середній розмір пенсій становив 1886,78 грн, то тепер він становить у середньому 2446,56 грн", - повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні Верховної Ради, інформує LB.ua.

Міністр також нагадав, що Рада постановила виплачувати пенсії працюючим пенсіонерам у повному обсязі. Таких людей в Україні - понад 600 тисяч.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

Як відомо, 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону. Згодом Президент Петро Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу.