Для дітей, які довго перебувають у лікарнях, організують дистанційне навчання, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством охорони здоров'я регламентувало організацію навчання дітей шкільного віку, які тимчасово перебувають на стаціонарному лікуванні в медзакладах.

"Ми нарешті унормували це питання, є виділені бюджетні кошти - 12 млн гривень", - сказала Лілія Гриневич, повідомляє "Громадське".

За її словами, відповідний наказ Міносвіти і МОЗ про стан про навчання вже пройшов реєстрацію в Мін'юсті. Зокрема, положення прописує основи, на яких може бути організовано таке навчання.

Передбачено як навчання дітей в класах при лікарні, так і у ліжку, а також дистанційне навчання. Організацію процесу здійснює школа, яку орган місцевого самоврядування закріпить за лікарнею.

Водночас, необхідні умови для організації освітнього простору має забезпечити лікарня, також повинні бути призначені відповідальні за це співробітники. У свою чергу, школи визначатиме вчителів те репетиторів.

Для організації такого типу навчання дитині необхідна заява її батьків, а також висновок доктора, що стан пацієнта дозволяє проходити навчання.

Передбачається, що нормативи наповнюваності класів складатимуть від 5 до 12 дітей. У лікарні, якщо це дозволяє стан здоров'я дитини, будуть проводитися контрольні, і підсумкові атестації.

Додамо, МОН запускає проект, аби допомагати хворим дітям у навчанні.