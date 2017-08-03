Для Грузії 28 березня скасують візи в ЄС
На сайті МЗС Грузії йдеться, що воно набуває чинності через 20 днів після публікації, тобто вже з 28 березня громадяни Грузії зможуть відвідувати країни Євросоюзу без віз.
"Вітаємо всіх громадян Грузії з цим важливим рішенням. Введення безвізового режиму з країнами Євросоюзу сприятиме розвитку туризму, поглибленню бізнес-зв'язків, активізації програм з обміну студентів", - наводить заяву міністерства агентство "Інтерфакс-Україна".
Поїздками в країни Європи без віз зможуть скористатися також грузинські громадяни, які проживають на території Південної Осетії і Абхазії.
Нагадаємо, 1 березня було підписано угоду про остаточне наданні Грузії безвізового режиму представниками Європейського Союзу.
Відносно України, як очікується, процес візової лібералізації має продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія розпочнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акту щодо скасування візових вимог для українців. Після подальшого голосування в Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвіз для України може набути чинності за декілька місяців.
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