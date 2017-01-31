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Для кордону з Росією Україна розробляє новітні системи захисту, - МВС

Модель також включає і елементи оборони
Прикордонне відомство створює принципово нову інтелектуальну модель комплексної системи захисту й охорони кордону з Росією, де різні інженерно-технічні засоби доповнюють один одного.
Для кордону з Росією Україна розробляє новітні системи захисту, - МВС Фото: dpsu.gov.ua

Модель також включає і елементи оборони. 

"Для реалізації Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону Державним бюджетом на 2017 рік заплановано 200 млн грн. У рамках Плану заплановано завершення інженерно-технічного облаштування ділянок трьох підрозділів у межах Харківської області та продовження роботи в Луганській області. Заплановано встановлення системи відеоконтролю та сигналізації на ділянках чотирьох підрозділів у Харківській області. Також планують продовжити розгортання (реконструкцію, облаштування) прикордонних підрозділів, а саме: ввести в експлуатацію 3 об'єкти в Сумській, Чернігівській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

Як повідомляють у прикордонній службі, зараз оснащені і перебувають у відомстві понад 270 км протитранспортних ровів, понад 47 км контрольно-слідових смуг, 83,2 км загороджувального паркану, понад 153,2 км рокадних доріг, придбано 4 бойові рухомі модулі.

Нагадаємо, голова Донецької ОДА Павло Жебрівський наголошує, що прикордонники повинні бути готовими до того, що їм доведеться взяти під контроль частину кордону з Російською Федерацією. Це може статися в будь-який момент.

Як повідомляв iPress.ua, в Україні запроваджено план заходів із реалізації концепції інтегрованого управління кордонами.

 
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31 01 2017 18:56
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