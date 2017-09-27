Для ліквідації пожежі на складі боєприпасів в Калинівці задіяли пожежні поїзди і танки

Пожежу на військовому складі в Калинівці ліквідують майже 700 осіб

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на складах боєприпасів Міноборони поблизу Калинівки Вінницької області всього залучено 691 людину і 149 одиниць техніки.

Для боротьби з вогнем задіяли два пожежні танки і три пожежні поїзди, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Зокрема, ліквідують пожежу і охороняють порядок, а також працюють з населенням 19 співробітників ДСНС, 270 представників Нацполіції і 136 – Нацгвардії, а також 30 осіб від Міноборони.

Крім того, на місці працюють 30 медиків і 10 карет швидкої допомоги, - повідомляють у ДСНС.

Станом на 6 годину ранку середи у Калинівському районі евакуйовані 28,3 тисяч осіб, з яких евакуюється власним транспортом 20 тисяч чоловік, з збірних евакопунктів – 8,3 чоловік. Крім того, з Центральної районної лікарні евакуйовано 180 хворих

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Територія загоряння на складах боєприпасів в районі Калинівки Вінницької області становить близько 10% від загальної площі арсеналу.

Про причини пожежі на складах боєприпасів у Калинівці на даний момент також говорити рано. Рятувальники проводять евакуацію жителів Калинівки. Місцеві жителі повідомляють, що в місті перебої з електропостачанням.

В'їзди в Калинівку перекриті, поліція забезпечує збереження майна від мародерів. Перекрито рух на трасі Вінниця-Київ та Житомир-Могилів-Подільський.

Окрім того, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

УЗ також вирішує питання про направлення на місце події пожежних поїздів, готові та поїзди для евакуації населення. Відомо, що горить і вибухає на 48 арсеналі - базі зберігання боєприпасів ЗСУ у Вінницькій області, в декількох кілометрах від міста Калинівка. За даними, наявними у відкритих джерелах, на арсеналі зберігається 188 тисяч тонн боєприпасів. Площа арсеналу близько 60 гектарів.