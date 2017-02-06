США дислокують свої бомбардувальники на російських кордонах в рамках навчань
Бомбардувальники В-52 візьмуть участь у низці спільних навчань, основна частина яких проходитиме в Балтійському морі, Арктиці та в прикордонних з Росією районах деяких країн-партнерів НАТО.
Хоча ці навчання є частиною планованого ротаційного тренування, передислокація відбувається в той час, коли збройні сили США намагаються заспокоїти європейських союзників США, які піддають сумніву бачення президента Трампа щодо закордонної політики Америки і її ролі на глобальній арені. Про це йдеться у повідомленні CNN.
"Тренування зі союзниками і спільними партнерами поліпшує координацію між союзниками і дає ВПС можливість побудувати тривалі відносини, необхідні для подолання глобальних проблем", - зазначається у прес-релізі командування військово-повітряних сил США.
Нагадаємо, 8 травня в Естонії почалися найбільші в історії країни міжнародні навчання НАТО під назвою "Kevadtorm-2017" ("Весняний шторм-2017").
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