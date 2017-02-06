Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США дислокують свої бомбардувальники на російських кордонах в рамках навчань

Бомбардувальники В-52 візьмуть участь у низці спільних навчань, основна частина яких проходитиме в Балтійському морі
Військово-повітряні сили США перекидають до Великобританії американські стратегічні ядерні бомбардувальники B-52 і 800 військовослужбовців на підтримку спільних зі союзниками та партнерами по НАТО навчань, які проходитимуть цього місяця в Європі.
США дислокують свої бомбардувальники на російських кордонах в рамках навчань Фото: Reuters

Бомбардувальники В-52 візьмуть участь у низці спільних навчань, основна частина яких проходитиме в Балтійському морі, Арктиці та в прикордонних з Росією районах деяких країн-партнерів НАТО.

Хоча ці навчання є частиною планованого ротаційного тренування, передислокація відбувається в той час, коли збройні сили США намагаються заспокоїти європейських союзників США, які піддають сумніву бачення президента Трампа щодо закордонної політики Америки і її ролі на глобальній арені. Про це йдеться у повідомленні CNN.

"Тренування зі союзниками і спільними партнерами поліпшує координацію між союзниками і дає ВПС можливість побудувати тривалі відносини, необхідні для подолання глобальних проблем", - зазначається у прес-релізі командування військово-повітряних сил США.

Нагадаємо, 8 травня в Естонії почалися найбільші в історії країни міжнародні навчання НАТО під назвою "Kevadtorm-2017" ("Весняний шторм-2017").

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2017 17:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.