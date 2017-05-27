Для німецького рок-фестивалю прокладають пивний трубопровід, – ФОТО
Про це повідомляє BBC.
Це частина 7-км системи, якою також постачатиметься вода і відводитимуться рідкі відходи.
За словами організаторів, мережа трубопроводів допоможе зробити захід більш екологічним. Зокрема дозволить відмовитися від щоденного підвезення припасів вантажівками, які шкодять довколишнім полям.
Труби для пива мають діаметр у 35 см, що дозволить отримувати на виході до шести кухлів пива за шість секунд.
Фото: wacken.com
WOA – це один із найбільших фестивалів хеві-металу в світі. Цього року в програмі виступи 150 гуртів та виконавців, зокрема Megadeth, Trivium та Еліса Купера. Захід проходить біля села у землі Шлезвіг-Гольштейн і зазвичай триває три дні. Щороку на нього приїжджають близько 75 тис. фанатів важкого металу. І кожен за час фестивалю випиває в середньому 5,1 л. пива.
Сайт WOA повідомляє, що трубопровід дозволить зробити фестиваль більш екологічним та економним. Організатори наголошують, що система відповідатиме суворим гігієнічним стандартам.
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