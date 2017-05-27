Для німецького рок-фестивалю прокладають пивний трубопровід, – ФОТО

У Німеччині прокладають труби для постачання пива на рок-фестиваль Wacken Open Air, який відбудеться в серпні.

Про це повідомляє BBC.

Це частина 7-км системи, якою також постачатиметься вода і відводитимуться рідкі відходи.

За словами організаторів, мережа трубопроводів допоможе зробити захід більш екологічним. Зокрема дозволить відмовитися від щоденного підвезення припасів вантажівками, які шкодять довколишнім полям.

Труби для пива мають діаметр у 35 см, що дозволить отримувати на виході до шести кухлів пива за шість секунд.



Фото: wacken.com

WOA – це один із найбільших фестивалів хеві-металу в світі. Цього року в програмі виступи 150 гуртів та виконавців, зокрема Megadeth, Trivium та Еліса Купера. Захід проходить біля села у землі Шлезвіг-Гольштейн і зазвичай триває три дні. Щороку на нього приїжджають близько 75 тис. фанатів важкого металу. І кожен за час фестивалю випиває в середньому 5,1 л. пива.

Сайт WOA повідомляє, що трубопровід дозволить зробити фестиваль більш екологічним та економним. Організатори наголошують, що система відповідатиме суворим гігієнічним стандартам.