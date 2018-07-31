Для отримання канадської візи українці відтепер повинні здавати біометричні дані
"Починаючи з 31 липня 2018 року, вам, можливо, доведеться надати відбитки пальців та фото (біометричні дані), коли ви подаєте заявку на візу для відвідування, якщо ви їдете з Європи, Близького Сходу чи Африки", - йдеться у повідомленні на сайті Міністерства імміграції Канади, інформує "Європейська правда".
Біометричні дані відтепер вимагатимуть у заявників на туристичні візи, дозволи на роботу, навчання і постійне проживання, або для отримання статусу біженця в Канаді. Біометрику не здають діти до 14 років та дорослі у віці понад 79 років.
При цьому біометрика збиратиметься лише раз на 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.
Вартість візи для однієї особи становить 85 канадських доларів ($99). Для родин, які подаються на візу одночасно, вартість візи не буде перевищувати 170 канадських доларів ($198).
"Збір біометричних даних дозволяє уряду Канади ефективно керувати ідентифікацією, полегшити обробку заяв і спростити в'їзд для мандрівників, які мають законну особу. Це допомагає запобігти, виявити та припинити в’їзд тих, хто створює ризик для здоров'я та безпеки канадців", - пояснили у міністерстві.
З 31 грудня 2018 року біометричні дані також будуть здавати громадяни країн Азії, Океанії, Північної та Південної Америки.
Нагадаємо, посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко вважає, що станом на сьогодні Велика Британія не готова запропонувати Україні безвізовий режим.
Раніше iPress.ua повідомляв, що уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі