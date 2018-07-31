Для отримання канадської візи українці відтепер повинні здавати біометричні дані

Канада з 31 липня почала збирати біометричні дані у всіх прохачів віз із низки європейських країн, в тому числі громадян України.

"Починаючи з 31 липня 2018 року, вам, можливо, доведеться надати відбитки пальців та фото (біометричні дані), коли ви подаєте заявку на візу для відвідування, якщо ви їдете з Європи, Близького Сходу чи Африки", - йдеться у повідомленні на сайті Міністерства імміграції Канади, інформує "Європейська правда".

Біометричні дані відтепер вимагатимуть у заявників на туристичні візи, дозволи на роботу, навчання і постійне проживання, або для отримання статусу біженця в Канаді. Біометрику не здають діти до 14 років та дорослі у віці понад 79 років.

При цьому біометрика збиратиметься лише раз на 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.

Вартість візи для однієї особи становить 85 канадських доларів ($99). Для родин, які подаються на візу одночасно, вартість візи не буде перевищувати 170 канадських доларів ($198).

"Збір біометричних даних дозволяє уряду Канади ефективно керувати ідентифікацією, полегшити обробку заяв і спростити в'їзд для мандрівників, які мають законну особу. Це допомагає запобігти, виявити та припинити в’їзд тих, хто створює ризик для здоров'я та безпеки канадців", - пояснили у міністерстві.

З 31 грудня 2018 року біометричні дані також будуть здавати громадяни країн Азії, Океанії, Північної та Південної Америки.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко вважає, що станом на сьогодні Велика Британія не готова запропонувати Україні безвізовий режим.

Раніше iPress.ua повідомляв, що уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.