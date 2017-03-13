Для отримання нового траншу Україна повинна скасувати мораторій на експорт лісу, - Мінгареллі

Для надання другого траншу достатньо, щоб законопроект просто був поданий до парламенту

Позитивний результат щодо надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС (600 млн євро) можна очікувати протягом наступних тижнів.

Надання третього траншу (також 600 млн євро) прив’язане до скасування Україною мораторію про експорт лісу-кругляку до Євросоюзу.

"Коли Президент Європейської Комісії Юнкер кілька тижнів тому зустрічався з Прем’єр-міністром України Гройсманом, він висловився абсолютно чітко – для українського уряду буде достатньо подати законопроект про скасування мораторію про експорт лісу-кругляку для того, щоб започаткувати процес надання другого траншу. Такий проект № 6035 вже зареєстрований у Верховній Раді, і це дозволить Європейській комісії розпочати внутрішній процес консультацій щодо надання зазначеного траншу. Позитивний результат можна очікувати протягом навіть не місяців, а тижнів", - заявив голова представництва Європейського союзу в Україні Х'юг Мінгареллі в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами Мінгареллі, для надання другого траншу достатньо, щоб законопроект просто був поданий до парламенту. Водночас, наданню третього траншу має передувати схвалення законопроекту.

"Це (зняття мораторію. - Ред.) буде умовою для надання третього траншу. І у цьому випадку третій транш ніколи не буде наданий", - заявив голова представництва ЄС.

На переконання Мінгареллі, мораторій "суперечить положенням Угоди про асоціацію, підписаної Україною, а також зобов’язанням, узятим Україною в рамках СОТ".

"Для надання третього траншу є декілька умов, окремо в таких сферах, як боротьба з корупцією, державне управління, фіскальне управління, енергетика та юстиція, а також дерегуляція, середовище для ведення бізнесу і торгівлі та митниця. Всі ці умови окреслені у двосторонньому Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному як Україною, так і ЄС у 2015 році. Їхнє виконання буде значним внеском у впровадження реформ в Україні", - додав голова представництва ЄС.

Він також нагадав, що загальний обсяг макрофінансової допомоги від ЄС – 1,8 млрд євро, а це три транші по 600 млн євро. Мінгареллі також зазначив, що між траншами має бути мінімум три місяці перерви.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд планує розглянути виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування (EFF) на 1 млрд доларів у понеділок, 20 березня.