Щоб отримати субсидії треба погасити борги, - Київводоканал

ПАТ "АК "Київводоканал" нагадує, що для отримання субсидій необхідно розрахуватися з боргами або укласти договір реструктуризації до 15 серпня.

Згідно з постановою Кабміну №300 від 26 квітня, субсидія на наступній строк не призначається в разі наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги понад два місяці. А також за відсутності договору з постачальником.

"Споживачі, які отримують субсидію з порушення вищезазначених норм, повинні будуть повернути кошти до бюджету у порядку, встановленому КМУ", - повідомляє прес-служба Київводоканалу.

Для уникнення непорозумінь споживачів просять своєчасно (до 20 числа кожного місяця) сплачувати за холодну воду та водовідведення і не накопичувати борги.

"Вирішити питання із заборгованістю – погасити її або укласти договір реструктуризації – необхідно до 15 серпня", - підсумували у водоканалі.

Нагадаємо, більше третини субсидіантів Києва можуть не отримати субсидію на наступний період, якщо до 15 серпня не вирішать питання з заборгованістю.