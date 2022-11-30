Для перемоги потрібно збільшити допомогу Україні, - прем'єрка Фінляндії

Україна потребує військової, фінансової та гуманітарної підтримки, а союзники повинні переконатися, що всі біженці, які тікають з України, будуть прийняті в Європі

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні проти росії, пише РБК-Україна.

"Нам потрібна жорстка сила, коли справа стосується України", - сказала Санна Марін журналістам під час першого в історії свого візиту до Нової Зеландії та Австралії.

Вона додала, що Україна потребує військової, фінансової та гуманітарної підтримки. А союзники повинні переконатися, що всі біженці, які тікають з України, будуть прийняті в Європі.

За словами прем'єрки, для Фінляндії війна має дуже конкретне значення, бо вона має 1300-кілометровий кордон із росієюі її країна вже передала Україні десять партій зброї.

Крім того, лідер Фінляндії закликала західні країни забезпечити "жорсткіші санкції проти росії", оскільки війна торкнулася всіх, у тому числі людей у всьому світі, які страждають від зростання цін на енергоносії.

Раніше Фінляндія запропонувала Україні допомогти її військам придбати необхідну підготовку для боротьби із російською агресією у зимовий період.