Для переселенців створили спеціальну програму з працевлаштування

Міжнародний благодійний фонд за кошти донорів створив програму з надання робочих місць для переселенців

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі в своєму інтерв’ю виданню "Урядовий кур’єр".

"Міністерство є координатором. Проект реалізовуватимуть за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID через Міжнародний благодійний фонд "Український жіночий фонд", - зазначив Куркчі.

За його словами, у Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях буде створено робочі місця та надаватиметься підтримка внутрішньо переміщеним особам у започаткуванні чи перенесенні бізнесу в безпечні регіони України.

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При цьому особливу увагу проект зосередить на людях з інвалідністю.

Нагадаємо, що станом на 16 січня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 650 410 переселенців або 1 329 425 сімей з Донбасу і Криму.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що в Україні близько 75% людей, які стали вимушеними переселенцями, вже за будь-яких обставин не повернуться на Донбас.

Нагадаємо, що 61% внутрішньо переміщених осіб, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, не відчувають упереджене ставлення до себе. Серед тих, хто відчувають упереджене до себе ставлення, 50% повідомили, що відчувають подібне ставлення з боку звичайних людей (колег, сусідів), 31% – державних службовців, 30% – орендодавців, 22% – роботодавців, 10% – вчителів, лікарів і 4% – правоохоронних органів.