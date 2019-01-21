Для повернення Криму є два шляхи, - Меджліс

"Є два шляхи - дипломатичний і військовий"

Україна наразі розглядає тільки дипломатичний шлях повернення Криму.

Про це на прес-конференції "Напередодні. 5 років окупації Криму" заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, повідомляє "Укрінформ".

"Є два шляхи - дипломатичний і військовий. На даному етапі військовий шлях Україною не розглядається, а розглядається дипломатичний шлях, який передбачає використання всього комплексу механізмів, до яких закликає Україну міжнародне співтовариство", - резюмувала член Меджлісу.

20 лютого 2014 року вважається офіційною датою початку окупації Криму Російською Федерацією.

Додамо, що в анексованому Криму російські силовики прийшли з обшуками до трьох кримських татар.