CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна наразі розглядає тільки дипломатичний шлях повернення Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для повернення Криму є два шляхи, - Меджліс
"Є два шляхи - дипломатичний і військовий"
Фото: Getty Images
Про це на прес-конференції "Напередодні. 5 років окупації Криму" заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, повідомляє "Укрінформ".
"Є два шляхи - дипломатичний і військовий. На даному етапі військовий шлях Україною не розглядається, а розглядається дипломатичний шлях, який передбачає використання всього комплексу механізмів, до яких закликає Україну міжнародне співтовариство", - резюмувала член Меджлісу.
20 лютого 2014 року вважається офіційною датою початку окупації Криму Російською Федерацією.
Додамо, що в анексованому Криму російські силовики прийшли з обшуками до трьох кримських татар.
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21 01 2019 21:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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