Для повернення Україні територій окупованого Донбасу потрібно вивести звідти російські війська, – Волкер
Про це Волкер розповів у інтерв'ю телеканалу "Дождь".
"Слід чітко розуміти, що на Донбасі є російські війська, в Донецькій і Луганській областях. Там є військова техніка та обладнання. Проблема в тому, що присутність там військової техніки створює конфлікт. Згідно з офіційними звітами ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню йдуть саме з російського боку. Не всі, однак більшість. Інтерес Росії дестабілізує обстановку. Нам необхідно створити умови для реального припинення вогню", – сказав Волкер.
"Росія визнає, що згідно з мінськими домовленостями ці території повинні бути повернуті Україні. Для того, щоб це сталося, треба вивести звідти російські війська і забезпечити людям безпеку, щоб вони почували себе впевнено", – зазначив Волкер.
Говорячи про зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Мінську Волкер сказав, що вони домовилися знайти вихід з тієї ситуації, яка склалася зараз на Донбасі.
"У нас залишилося багато розбіжностей. Але я сподіваюся, що ми зможемо знайти точки дотику і домогтися прогресу в двосторонніх відносинах", – додав Волкер.
Нагадаємо, що 21 серпня у Мінську відбулася закрита зустріч радника Путіна Суркова і спецпредставника Держдепу США Волкера.
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