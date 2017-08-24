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Для повернення Україні територій окупованого Донбасу потрібно вивести звідти російські війська, – Волкер

За словами спецпредставника США з питань України, конфлікт створює саме присутність на Донбасі військової техніки РФ
За словами спеціального представника США з питань України Курта Волкера, для повернення Україні територій окупованого Донбасу потрібно вивести звідти російські війська і гарантувати людям безпеку.
Для повернення Україні територій окупованого Донбасу потрібно вивести звідти російські війська, – Волкер Фото: tvrain.ru

Про це Волкер розповів у інтерв'ю телеканалу "Дождь".

"Слід чітко розуміти, що на Донбасі є російські війська, в Донецькій і Луганській областях. Там є військова техніка та обладнання. Проблема в тому, що присутність там військової техніки створює конфлікт. Згідно з офіційними звітами ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню йдуть саме з російського боку. Не всі, однак більшість. Інтерес Росії дестабілізує обстановку. Нам необхідно створити умови для реального припинення вогню", – сказав Волкер.

"Росія визнає, що згідно з мінськими домовленостями ці території повинні бути повернуті Україні. Для того, щоб це сталося, треба вивести звідти російські війська і забезпечити людям безпеку, щоб вони почували себе впевнено", – зазначив Волкер.

Говорячи про зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Мінську Волкер сказав, що вони домовилися знайти вихід з тієї ситуації, яка склалася зараз на Донбасі.

"У нас залишилося багато розбіжностей. Але я сподіваюся, що ми зможемо знайти точки дотику і домогтися прогресу в двосторонніх відносинах", – додав Волкер.

Нагадаємо, що 21 серпня у Мінську відбулася закрита зустріч радника Путіна Суркова і спецпредставника Держдепу США Волкера.

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