Для повної ліквідації пожежі на складах в Калинівці необхідно ще близько доби
Про це станом на обід 27 вересня повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Олександр Кутовий в коментарі виданню Громадське.
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"З огляду на існуючі вогнища пожежі, думаю, що ми розраховуємо десь на добу. Сподіваємося, що буде так", - сказав Кутовий.
Він додав, що зараз мова йде про зменшення інтенсивності вибухів на місці надзвичайної події.
"Вночі спостерігалася інтенсивність 2-3 вибуху в секунду, поки - 3-4 вибуху в хвилину. Залишилися певні осередки загоряння. Задіяні 195 чоловік особового складу та 49 одиниць техніки, у тому числі літак АН-32", - цитує Кутового Армія FM.
Він підтвердив інформацію Генштабу, що горіла тільки 10-а частина арсеналу зброї, тому руйнівні наслідки були мінімізовані.
За його словами, причина загоряння складів і наступних вибухів встановлюють співробітники військової прокуратури.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.
Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.
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