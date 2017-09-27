Для повної ліквідації пожежі на складах в Калинівці необхідно ще близько доби

Ліквідація пожежі в Калинівці триватиме орієнтовно до 28 вересня

Для повної ліквідації пожежі на складах з боєприпасами в Калинівці під Вінницею необхідно ще близько доби, зараз інтенсивність вибухів зменшилась.

Про це станом на обід 27 вересня повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Олександр Кутовий в коментарі виданню Громадське.

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"З огляду на існуючі вогнища пожежі, думаю, що ми розраховуємо десь на добу. Сподіваємося, що буде так", - сказав Кутовий.

Він додав, що зараз мова йде про зменшення інтенсивності вибухів на місці надзвичайної події.

"Вночі спостерігалася інтенсивність 2-3 вибуху в секунду, поки - 3-4 вибуху в хвилину. Залишилися певні осередки загоряння. Задіяні 195 чоловік особового складу та 49 одиниць техніки, у тому числі літак АН-32", - цитує Кутового Армія FM.

Він підтвердив інформацію Генштабу, що горіла тільки 10-а частина арсеналу зброї, тому руйнівні наслідки були мінімізовані.

За його словами, причина загоряння складів і наступних вибухів встановлюють співробітники військової прокуратури.