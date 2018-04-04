Для повної модернізації транспортної інфраструктури України необхідно 35 млрд доларів

В Мінекономрозвитку сподіваються залучити значну частину інвестицій у ці сфери за допомогою програм державно-приватного партнерства

Для повної модернізації існуючої транспортної інфраструктури України необхідно 35 мільярдів доларів, а для модернізації житлово-комунальної інфраструктури — 25 мільярдів доларів.

Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук, інформує прес-служба міністерства.

В Мінекономрозвитку сподіваються залучити значну частину інвестицій у ці сфери за допомогою програм державно-приватного партнерства.

Зокрема, Тітарчув вважає, що поштовхом для реалізації програм державно-приватного партнерства має стати новий закон "Про концесії", який Рада ухвалила у першому читанні 3 квітня.

"За 2017 рік в країнах ЄС укладено 40 угод концесії на суму близько 14 млрд євро", — повідомив Тітарчук.

За його словами, ухвалення урядового законопроекту "Про концесію" значно спростить державно-приватне партнерство, надасть додаткові гарантії інвесторам та спростить процедуру укладання договорів концесії.

Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.