Для протидії кібергазгрозам НАТО створить командний центр

Завдання організації — вміти давати відсіч подібним атакам настільки ж ефективно, як захищатися від звичайного нападу

У НАТО з'явиться командний центр з протидії кіберзагрозам. Це рішення було ухвалене на зустрічі міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі.

Як заявив на прес-конференції генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, учасники зустрічі визнали кібератаки частиною бойових дій. Завдання організації - вміти давати відсіч подібним атакам настільки ж ефективно, як захищатися від звичайного нападу, зазначив він.

Де саме буде розташований новий центр, Йенс Столтенберг не уточнив, зазначивши лише, що він буде вписаний в уже існуючу структуру НАТО, пише "Медуза".

Інший представник альянсу повідомив, що не йдеться про створення окремого штабу для боротьби з кібератаки, проте військові структури організації "мають отримати можливості, щоб ефективно протистояти кіберзагрозам".

Йенс Столтенберг пояснив необхідність створення командного центру випадками комп'ютерних атак - і в тому числі наслідками вірусу WannaCry. Чиновник зазначив також, що останнім часом багато країн НАТО скаржилися на хакерські атаки з боку Росії, але підкреслив, що всі дії альянсу в сфері боротьби з кіберзагрозами мають оборонний характер і не спрямовані проти будь-якої конкретної країни.

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо посилення кібербезпеки, серед яких – створення Агентства ЄС з кібербезпеки.