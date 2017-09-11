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Для протидії кібергазгрозам НАТО створить командний центр

Завдання організації — вміти давати відсіч подібним атакам настільки ж ефективно, як захищатися від звичайного нападу
У НАТО з'явиться командний центр з протидії кіберзагрозам. Це рішення було ухвалене на зустрічі міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі.
Для протидії кібергазгрозам НАТО створить командний центр Фото: з вільних джерел

Як заявив на прес-конференції генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, учасники зустрічі визнали кібератаки частиною бойових дій. Завдання організації - вміти давати відсіч подібним атакам настільки ж ефективно, як захищатися від звичайного нападу, зазначив він.

Де саме буде розташований новий центр, Йенс Столтенберг не уточнив, зазначивши лише, що він буде вписаний в уже існуючу структуру НАТО, пише "Медуза".

Інший представник альянсу повідомив, що не йдеться про створення окремого штабу для боротьби з кібератаки, проте військові структури організації "мають отримати можливості, щоб ефективно протистояти кіберзагрозам".

Йенс Столтенберг пояснив необхідність створення командного центру випадками комп'ютерних атак - і в тому числі наслідками вірусу WannaCry. Чиновник зазначив також, що останнім часом багато країн НАТО скаржилися на хакерські атаки з боку Росії, але підкреслив, що всі дії альянсу в сфері боротьби з кіберзагрозами мають оборонний характер і не спрямовані проти будь-якої конкретної країни.

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо посилення кібербезпеки, серед яких – створення Агентства ЄС з кібербезпеки.

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09 11 2017 08:17
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