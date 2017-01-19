Для Путіна планують побудувати ексклюзивну клініку біля Москви, - Reuters
За даними джерел Reuters, російська влада планує побудувати триповерховий будинок у передмісті Москви, на території нинішньої "кремлівської" Центральної клінічної лікарні (ЦКБ).
За приблизними оцінками вартість клініки становить 2,9 млрд рублів ($48 млн), вона розрахована на 10 осіб, в ній буде басейн, VIP-палати, приміщення для зустрічей з помічниками, спеціальні системи урядового зв'язку на випадок екстрених ситуацій.
У письмовій відповіді на запит Reuters, департамент управління майном при Адміністрації президента РФ підтвердив будівництво об'єкта. Рішення про будівництво та проектування було прийнято в липні 2015 року відповідно до концепції розвитку ЦКБ в 2015-2020 роках.
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