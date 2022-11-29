CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВраховуючи 30% дефіцит потужності в енергосистемі та потреби критичної інфраструктури, залишається 50-60% генерації на покриття потреб населення. Цього достатньо для рівномірного розподілу відключень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для рівномірного розподілу відключень електрики наявної потужності достатньо - Шмигаль
Фото: Укрінформ
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Він зазначив, що попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Нині заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області, а виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні.
"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі у 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами", - сказав Шмигаль.
Шмигаль зауважив, щр обленерго мають можливість визначати, за якими графіками чергувати постачання електроенергії споживачам. Він пояснив, що "Укренерго" доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають, кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.
"Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів", - наголосив Шмигаль.
Він додав, що не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.
Шмигаль також попросив місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити українцям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 11 2022 20:06 МЕДІА
- ВІДЕО Сьогоднішній день пам’яті рф перетворилана день терору: Зеленський про обстріли окупантів
- ВІДЕО Ціна на російську нафту має бути $30 - 40 за барель - Зеленський
- ВІДЕО Провокацію на кордоні з Україною влаштувала Білорусь
- Пауза у війні перед черговим наступом українців. Українці зможуть знищити російську військову міць – Філліпс О'Брайен
- На ЗСУ чекають важкі бої з прориву лінії зіткнення та форсування Дніпра. Але успіх обов’язково буде за підтримки НАТО та США – генерал Гертлінг
СТАТТІ