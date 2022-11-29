Для рівномірного розподілу відключень електрики наявної потужності достатньо - Шмигаль

Враховуючи 30% дефіцит потужності в енергосистемі та потреби критичної інфраструктури, залишається 50-60% генерації на покриття потреб населення. Цього достатньо для рівномірного розподілу відключень.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він зазначив, що попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Нині заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області, а виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні.

"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі у 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами", - сказав Шмигаль.

Шмигаль зауважив, щр обленерго мають можливість визначати, за якими графіками чергувати постачання електроенергії споживачам. Він пояснив, що "Укренерго" доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають, кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.

"Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Шмигаль також попросив місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити українцям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані.