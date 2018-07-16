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Для Росії питання Криму закрите, – Путін

Президент РФ вважає закритим питання анексії Криму
Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання анексії Кримського півострова для РФ закрите, попри те, що США не погоджуються з російською позицією.
Для Росії питання Криму закрите, – Путін Фото: ria.ru

Про це Путін заявив на прес-конференції після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Гельсінкі.

"Позиція президента Трампа по Криму відома, і він її дотримується. Він говорить про незаконність приєднання Криму до Росії. У нас інша точка зору, ми вважаємо, що ми провели референдум у суворій відповідності з міжнародним правом і до статуту ООН. Для нас, для РФ, це питання закрите", – сказав російський президент.

Сам Дональд Трамп ніяк не прокоментував запитання журналіста про Крим.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.

Путін заявив, що РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" та "Газпром" врегулюють судовий спір у Стокгольмському арбітражі.

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16 07 2018 20:18
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