Для Росії питання Криму закрите, – Путін
Про це Путін заявив на прес-конференції після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Гельсінкі.
"Позиція президента Трампа по Криму відома, і він її дотримується. Він говорить про незаконність приєднання Криму до Росії. У нас інша точка зору, ми вважаємо, що ми провели референдум у суворій відповідності з міжнародним правом і до статуту ООН. Для нас, для РФ, це питання закрите", – сказав російський президент.
Сам Дональд Трамп ніяк не прокоментував запитання журналіста про Крим.
Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.
Путін заявив, що РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" та "Газпром" врегулюють судовий спір у Стокгольмському арбітражі.
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