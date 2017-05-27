Для стримування КНДР спрямовано вже третю авіаносну групу ВМС США
Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на два джерела.
Авіаносець "Німіц" є одним з найбільших у світі бойових кораблів. За даними джерел, "Німіц" приєднається до вже дислокованих у західній частині Тихого океану ударних авіаносців "Карл Вінсон" і "Рональд Рейган".
Це рідкісний випадок, коли Пентагон одночасно направляє три авіаносця в один регіон, йдеться в повідомленні.
Зростаюча загроза у зв'язку з розширенням північнокорейських ядерної та ракетної програм є однією з головних проблем забезпечення безпеки для президента США Дональда Трампа. Раніше він пообіцяв не допустити, щоб КНДР просунулася в розробці зброї до рівня, який дозволить їй завдати ядерного удару по континентальній території Сполучених Штатів. На думку експертів, Пхеньян може досягти цієї можливості приблизно після 2020 року.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея – це світова проблема, однак її буде вирішено.
Президент США та прем'єр-міністр Японії домовилися про посилення санкцій проти КНДР у зв'язку з подальшою розробкою ядерної зброї та балістичних ракет.
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