Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Для стримування КНДР спрямовано вже третю авіаносну групу ВМС США

Це рідкісний випадок, коли Пентагон одночасно направляє три авіаносця в один регіон
США відправляють третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" у західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної і ядерної програм Північної Кореї.
Для стримування КНДР спрямовано вже третю авіаносну групу ВМС США Фото: reuters.com

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на два джерела.

Авіаносець "Німіц" є одним з найбільших у світі бойових кораблів. За даними джерел, "Німіц" приєднається до вже дислокованих у західній частині Тихого океану ударних авіаносців "Карл Вінсон" і "Рональд Рейган".

Це рідкісний випадок, коли Пентагон одночасно направляє три авіаносця в один регіон, йдеться в повідомленні.

Зростаюча загроза у зв'язку з розширенням північнокорейських ядерної та ракетної програм є однією з головних проблем забезпечення безпеки для президента США Дональда Трампа. Раніше він пообіцяв не допустити, щоб КНДР просунулася в розробці зброї до рівня, який дозволить їй завдати ядерного удару по континентальній території Сполучених Штатів. На думку експертів, Пхеньян може досягти цієї можливості приблизно після 2020 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея – це світова проблема, однак її буде вирішено.

Президент США та прем'єр-міністр Японії домовилися про посилення санкцій проти КНДР у зв'язку з подальшою розробкою ядерної зброї та балістичних ракет.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2017 23:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.