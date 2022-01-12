RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Для того, аби залагодити розбіжності щодо Twitter, Ілон Маск зустрівся з главою Apple

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук запевнив підприємця Ілона Маска, який володіє компанією Twitter та однойменною соцмережею, у тому, що видалення програми з магазину App Store не планувалося.
Для того, аби залагодити розбіжності щодо Twitter, Ілон Маск зустрівся з главою Apple Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Маск у Twitter.
 
У середу Ілон Маск заявив, що відвідав штаб-квартиру Apple і поговорив із Куком.
 
"Серед іншого ми розібралися з непорозумінням щодо можливого видалення Twitter з App Store. Тім ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не розглядала таку можливість", – йдеться у повідомленні.
 
Раніше підприємець стверджував, що Apple погрожувала видалити програму Twitter із магазину App Store.
 
Крім того, Маск зазначив, що Apple майже перестала розміщувати рекламу на його платформі, поставивши питання про те, чи означає це, що в компанії "ненавидять свободу слова".
 
Підприємець також організував на своїй сторінці опитування з метою з'ясувати думку користувачів про те, чи має Apple оприлюднити всі випадки цензури щодо своїх користувачів.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 12 2022 09:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Перший у світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера

Перший у світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера

Пауза у війні перед черговим наступом українців. Українці зможуть знищити російську військову міць – Філліпс О

Пауза у війні перед черговим наступом українців. Українці зможуть знищити російську військову міць – Філліпс О'Брайен

На ЗСУ чекають важкі бої з прориву лінії зіткнення та форсування Дніпра. Але успіх обов’язково буде за підтримки НАТО та США – генерал Гертлінг

На ЗСУ чекають важкі бої з прориву лінії зіткнення та форсування Дніпра. Але успіх обов’язково буде за підтримки НАТО та США – генерал Гертлінг

путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави-терориста

Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави-терориста

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Суровікін продовжить обстріли енергооб

Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.