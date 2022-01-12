CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральний директор компанії Apple Тім Кук запевнив підприємця Ілона Маска, який володіє компанією Twitter та однойменною соцмережею, у тому, що видалення програми з магазину App Store не планувалося.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для того, аби залагодити розбіжності щодо Twitter, Ілон Маск зустрівся з главою Apple
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Маск у Twitter.
У середу Ілон Маск заявив, що відвідав штаб-квартиру Apple і поговорив із Куком.
"Серед іншого ми розібралися з непорозумінням щодо можливого видалення Twitter з App Store. Тім ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не розглядала таку можливість", – йдеться у повідомленні.
Раніше підприємець стверджував, що Apple погрожувала видалити програму Twitter із магазину App Store.
Крім того, Маск зазначив, що Apple майже перестала розміщувати рекламу на його платформі, поставивши питання про те, чи означає це, що в компанії "ненавидять свободу слова".
Підприємець також організував на своїй сторінці опитування з метою з'ясувати думку користувачів про те, чи має Apple оприлюднити всі випадки цензури щодо своїх користувачів.
Нагадаємо, що вчора Зеленський запросив Маска відвідати Україну.
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01 12 2022 09:41 МЕДІА
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