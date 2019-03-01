Для українців почав діяти шестиденний безвіз у п'яти китайських містах
З 1 січня 2019 року 144-годинний безвізовий транзит почав діяти в Циндао (провінція Шаньдун), Сямені (провінція Фуцзянь), Ухані (провінція Хубей), Ченду (провінція Сичуань) і Куньміні (провінція Юньнань), повідомляє Xinhua.
Державне управління КНР у справах імміграції назвало нововведення "оптимізацією чинного режиму безвізового транзиту", відповідно до якого, термін безвізового перебування іноземних громадян у відповідних містах збільшився з 72 до 144 годин. Крім того, збільшилась кількість пунктів пропуску.
Пасажири, які прямують транзитом через Китай, можуть оформити в'їзд/виїзд у повітряних і морських пунктах пропуску міст Сямень і Циндао, а також у повітряних пунктах пропуску міст Ухань, Ченду та Куньмін.
Додамо, у рейтингу "найсильніших" паспортів світу Україна посідає 28-ме місце. Українські громадяни можуть відвідувати 131 світову державу без візи (89 країн - без віз, у 42 країнах візу ставлять по приїзду).
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