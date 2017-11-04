Для України важливо ні в якому разі не постачати вугілля з Росії, - Гройсман

За словами Гройсмана, росіяни планують брати вугілля з окупованої території Донбасу, збагачувати його в Ростові-на-Дону і продавати Україні як російське

Прем'єр-міністр України заявив, що проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля, яку готував Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, ще не прийнято.

"Безперечно, нам потрібно закуповувати вугілля, якого нам не вистачає, в різних країнах. Я прихильник того, щоб ми закуповували у США, Австралії, а не у країни-агресора", - зазначив прем’єр.

Гройсман нагадав, що уряд ще в 2014 році, почав модернізацію самої енергетичної системи.

"Ми розуміли, що нас заблокують, але думали, що це зроблять росіяни. І тому і Трипільська і Зміївська ТЕС, вони сьогодні модернізуються. На Трипіллі нам потрібно для модернізації 1 млрд грн, Зміївська – два блоки з групи антрацитового вугілля будуть перебудовані в цьому році. Ми нарощуємо гідро та атомну енергетику", - додав він.

За словами Гройсмана, постанова, яку пропонував Насалик, ще не прийнята.

"Поки що постанови немає, але я вважаю, що для нас дуже важливо диверсифікувати (поставки вугілля, - ред.) і ні в якому разі не постачати з РФ", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик готує проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля.

За його словами, у міністерства є інформація, що росіяни планують брати вугілля з окупованої території Донбасу, збагачувати його в Ростові-на-Дону і продавати Україні як російське. При цьому Україна будемо платити за нього у два рази більше ніж раніше.

Як відомо, Криворізька теплоелектростанція в Зеленодольську, яка належить холдингу ДТЕК, з 11 квітня припинила роботу для економії вугілля.

ця ТЕС стала вже четвертою зупиненою станцією за останній тиждень. 5 квітня Придніпровська ТЕС і Трипільська ТЕС припинили виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля, 7 квітня - Зміївська ТЕС.