Для України важливо ні в якому разі не постачати вугілля з Росії, - Гройсман
"Безперечно, нам потрібно закуповувати вугілля, якого нам не вистачає, в різних країнах. Я прихильник того, щоб ми закуповували у США, Австралії, а не у країни-агресора", - зазначив прем’єр.
Гройсман нагадав, що уряд ще в 2014 році, почав модернізацію самої енергетичної системи.
"Ми розуміли, що нас заблокують, але думали, що це зроблять росіяни. І тому і Трипільська і Зміївська ТЕС, вони сьогодні модернізуються. На Трипіллі нам потрібно для модернізації 1 млрд грн, Зміївська – два блоки з групи антрацитового вугілля будуть перебудовані в цьому році. Ми нарощуємо гідро та атомну енергетику", - додав він.
За словами Гройсмана, постанова, яку пропонував Насалик, ще не прийнята.
"Поки що постанови немає, але я вважаю, що для нас дуже важливо диверсифікувати (поставки вугілля, - ред.) і ні в якому разі не постачати з РФ", - додав він.
Раніше повідомлялося, що Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик готує проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля.
За його словами, у міністерства є інформація, що росіяни планують брати вугілля з окупованої території Донбасу, збагачувати його в Ростові-на-Дону і продавати Україні як російське. При цьому Україна будемо платити за нього у два рази більше ніж раніше.
Як відомо, Криворізька теплоелектростанція в Зеленодольську, яка належить холдингу ДТЕК, з 11 квітня припинила роботу для економії вугілля.
ця ТЕС стала вже четвертою зупиненою станцією за останній тиждень. 5 квітня Придніпровська ТЕС і Трипільська ТЕС припинили виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля, 7 квітня - Зміївська ТЕС.
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