Для Умерова вимагають 3 роки і 6 місяців позбавлення волі умовно Також обвинувачення вимагає заборонити Умерову вести публічну та викладацьку діяльність протягом трьох років

Прокурор так званого суду в анексованому Криму запросив для заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова обвинувальний вирок у вигляді позбавлення волі терміном до 3,6 років умовно.

Фото: krymsos.com

"Прокурор Семенчук запросив для Ільмі Умерова обвинувальний вирок з позбавленням волі терміном на 3 роки 6 місяців. Умовно. Також позначений заборона на ведення публічної і викладацької діяльності строком 3 роки, і призначений випробувальний термін 3 роки", - повідомила його донька Айше Умерова. Нагадаємо, 7 вересня заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова відпустили з психіатричної лікарні в Сімферополі, де він протягом трьох тижнів проходив примусову психіатричну експертизу. 12 травня ФСБ Росії затримала в окупованому Криму заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Окупаційна влада Криму інкримінує Умерову сепаратизм.

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