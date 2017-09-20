CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокурор так званого суду в анексованому Криму запросив для заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова обвинувальний вирок у вигляді позбавлення волі терміном до 3,6 років умовно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для Умерова вимагають 3 роки і 6 місяців позбавлення волі умовно
Також обвинувачення вимагає заборонити Умерову вести публічну та викладацьку діяльність протягом трьох років
Фото: krymsos.com
"Прокурор Семенчук запросив для Ільмі Умерова обвинувальний вирок з позбавленням волі терміном на 3 роки 6 місяців. Умовно. Також позначений заборона на ведення публічної і викладацької діяльності строком 3 роки, і призначений випробувальний термін 3 роки", - повідомила його донька Айше Умерова.
Нагадаємо, 7 вересня заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова відпустили з психіатричної лікарні в Сімферополі, де він протягом трьох тижнів проходив примусову психіатричну експертизу.
12 травня ФСБ Росії затримала в окупованому Криму заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Окупаційна влада Криму інкримінує Умерову сепаратизм.
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20 09 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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