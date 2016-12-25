Для усієї системи МВС маємо задовільний бюджет, - Аваков

На збільшення заробітної плати для перепідготовлених офіцерів Нацполіції необхідно додаткове фінансування у сумі 3 млрд. гривень.

Про це 25 грудня повідомив голова МВС Арсен Аваков.

"По всій системі МВС - це близько 360 тисяч осіб - маємо задовільний бюджет на 2017 рік", - зазначив Аваков, інформує "Українська правда".

За словами Авакова, для Держслужби з надзвичайних ситуацій грошовим забезпеченням на 2017 рік передбачено видатки у сумі 3878,8 млн. грн. (на 1431,5 млн. грн. більше, ніж минулоріч), що дозволить підвищити мінімальний рівень заробітної плати з 3100 до 5000 гривень.

"Державна міграційна служба, Нацгвардія та Держприкордонна служба отримали бюджет для розвитку та росту. Міграційна служба буде виконувати ключове завдання наступного року – забезпечення видачі індивідуальних ID-карток, які прийдуть на заміну старих паспортів. За цими картками буде безвізовий в’їзд до деяких країн", - повідомив Аваков.

Він додав, що рівень фінансування ДПСУ дозволить підвищити мотивацію працівників і покращити професійний розвиток.

Також до липня 2017 року бюджет дозволить завершити по всій країні заміну старих МРЕВ на нові сервісні центри.

"Думаю, залежно від того, який розвиток матиме бюджетний рік, ми зможемо корегувати фінансування роботи цих органів", - додав глава МВС.

Нагадаємо, що сьогодні Турчинов заявив про те, що на оборону у 2017 році виділено рекордні 5,9% ВВП.