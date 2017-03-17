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Для відновлення Донецької фільтрувальної станції є гарантії обох сторін

На сьогодні заплановані роботи із запуску ДФС
У п'ятницю в Авдіївці мають бути проведені роботи по запуску Донецької фільтрувальної станції, оскільки в СЦКК отримали гарантії з обох сторін.
Для відновлення Донецької фільтрувальної станції є гарантії обох сторін Фото: з вільних джерел

"На сьогодні заплановані роботи із запуску ДФС. З обох сторін є гарантії безпеки для співробітників ДФС", - сказали в СЦКК, інформує "Українська правда"

Зазначимо, в Авдіївці відремонтували лінію електропередачі, пошкоджену в результаті обстрілу.

Тоді вирішувалося питання щодо відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції за умови безпеки працівників.

Нагадаємо, 14 березня Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що в результаті обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

Внаслідок цього припинено електропостачання м. Авдіївка, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

 

 

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17 03 2017 10:25
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