CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю в Авдіївці мають бути проведені роботи по запуску Донецької фільтрувальної станції, оскільки в СЦКК отримали гарантії з обох сторін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для відновлення Донецької фільтрувальної станції є гарантії обох сторін
На сьогодні заплановані роботи із запуску ДФС
Фото: з вільних джерел
"На сьогодні заплановані роботи із запуску ДФС. З обох сторін є гарантії безпеки для співробітників ДФС", - сказали в СЦКК, інформує "Українська правда"
Зазначимо, в Авдіївці відремонтували лінію електропередачі, пошкоджену в результаті обстрілу.
Тоді вирішувалося питання щодо відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції за умови безпеки працівників.
Нагадаємо, 14 березня Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що в результаті обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.
Внаслідок цього припинено електропостачання м. Авдіївка, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.
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17 03 2017 10:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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