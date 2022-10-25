Для відновлення України росія має виплатити близько трильйона репарацій – експосол США

росія мусить відповісти за воєнні злочини й руйнування, які її війська спричинили Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона для відновлення України.

На цьому наголосив посол США в Україні у 2006-2009 рр., віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор на полях першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Злочини й агресію потрібно карати, росію треба засудити", – заявив американський дипломат.

Він підкреслив, що для цього має бути створений трибунал та виплачені репарації з російської сторони.

"Мають бути виплачені $750 мільярдів або навіть до трильйона доларів для того, щоби відновити Україну, і щонайменше $300 мільярдів із них повинні надійти із заморожених активів Центробанку рф, які перебувають у банках країн G7", – наголосив Тейлор.