ПОЛІТИКА НОВИНИросія мусить відповісти за воєнні злочини й руйнування, які її війська спричинили Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона для відновлення України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для відновлення України росія має виплатити близько трильйона репарацій – експосол США
Фото: Укрінформ
На цьому наголосив посол США в Україні у 2006-2009 рр., віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор на полях першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Злочини й агресію потрібно карати, росію треба засудити", – заявив американський дипломат.
Він підкреслив, що для цього має бути створений трибунал та виплачені репарації з російської сторони.
"Мають бути виплачені $750 мільярдів або навіть до трильйона доларів для того, щоби відновити Україну, і щонайменше $300 мільярдів із них повинні надійти із заморожених активів Центробанку рф, які перебувають у банках країн G7", – наголосив Тейлор.
За його словами, країни "Великої сімки" мають попрацювати над цим питанням.
Дипломат також підтримав твердження, що перемога України у війні з росією є неминучою.
У цьому контексті експосол висловив переконання, що 20 тисяч російських військ, які досі перебувають на правому березі Дніпра, будуть просто відрізані контрнаступом ЗСУ.
"І я маю впевненість та передбачаю, що це призведе до військового колапсу росії, і в такий спосіб рф програє, а Україна здобуде перемогу", – наголосив Тейлор.
Повідомляємо, що раніше у Польщі заявили про право вимагати з росії військові репарації.
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