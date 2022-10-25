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Для відновлення України росія має виплатити близько трильйона репарацій – експосол США

росія мусить відповісти за воєнні злочини й руйнування, які її війська спричинили Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона для відновлення України.
Для відновлення України росія має виплатити близько трильйона репарацій – експосол США Фото: Укрінформ
На цьому наголосив посол США в Україні у 2006-2009 рр., віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор на полях першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, передає власний кореспондент Укрінформу.
 
"Злочини й агресію потрібно карати, росію треба засудити", – заявив американський дипломат.
 
Він підкреслив, що для цього має бути створений трибунал та виплачені репарації з російської сторони.
 
"Мають бути виплачені $750 мільярдів або навіть до трильйона доларів для того, щоби відновити Україну, і щонайменше $300 мільярдів із них повинні надійти із заморожених активів Центробанку рф, які перебувають у банках країн G7", – наголосив Тейлор.
 
За його словами, країни "Великої сімки" мають попрацювати над цим питанням.
 
Дипломат також підтримав твердження, що перемога України у війні з росією є неминучою.
 
У цьому контексті експосол висловив переконання, що 20 тисяч російських військ, які досі перебувають на правому березі Дніпра, будуть просто відрізані контрнаступом ЗСУ.
 
"І я маю впевненість та передбачаю, що це призведе до військового колапсу росії, і в такий спосіб рф програє, а Україна здобуде перемогу", – наголосив Тейлор.
 

 

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25 10 2022 08:18
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