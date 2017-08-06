Для відвідувачів зони відчуження в Чорнобилі відкрили хостел
Хостел з поліпшеними умовами проживання відкрили в колишньому гуртожитку "Полісся" для "підвищення якості послуг, які надаються відвідувачам зони відчуження в Чорнобилі".
Бюджетний готель зможе прийняти до 100 постояльців. Там є одно- і двомісні номери з плазмовими телевізорами, душовими кабінами, безкоштовним інтернетом і іншими зручностями, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.
"Удосконалення інфраструктури зони відчуження - важливий напрямок роботи підприємств зони відчуження", - впевнений голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук.
Нагадаємо, минулого місяця двоє польських фотографів Крістіан Махник і Адам Бояновський побували у зоні відчуження та буквально "оживили" місто Прип'ять, що поблизу від Чорнобильської АЕС.
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