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Для відвідувачів зони відчуження в Чорнобилі відкрили хостел

Бюджетний готель зможе прийняти до 100 постояльців
Для туристів, які відвідують Чорнобиль, почав працювати хостел "Полісся".
Для відвідувачів зони відчуження в Чорнобилі відкрили хостел Фото: lesovod.org.ua

Хостел з поліпшеними умовами проживання відкрили в колишньому гуртожитку "Полісся" для "підвищення якості послуг, які надаються відвідувачам зони відчуження в Чорнобилі".

Бюджетний готель зможе прийняти до 100 постояльців. Там є одно- і двомісні номери з плазмовими телевізорами, душовими кабінами, безкоштовним інтернетом і іншими зручностями, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

"Удосконалення інфраструктури зони відчуження - важливий напрямок роботи підприємств зони відчуження", - впевнений голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук.

Нагадаємо, минулого місяця двоє польських фотографів Крістіан Махник і Адам Бояновський побували у зоні відчуження та буквально "оживили" місто Прип'ять, що поблизу від Чорнобильської АЕС.

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08 06 2017 11:44
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