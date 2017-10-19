Для впровадження медреформи необхідно ухвалити ще низку рішень, - Супрун

З медичним страхування поки нічого не ясно — спочатку треба впорядкувати систему, яка вже існує

Для впровадження медичної реформи необхідно ухвалити ще низку нормативних актів та законів.

"Тепер щоби медреформа отримала все необхідне підґрунтя для впровадження, потрібно вирішити низку завдань. Перше - законопроекти, за які сьогодні проголосували у першому читанні, - це 6604 та президентський законопроект про телемедицину - треба проголосувати у другому читанні", - заявила в.о. глави Мінохорони здоров'я Уляна Супрун на брифінгу.

Вона зазначила, що не бачить у цьому великої проблеми, оскільки під час голосування у першому читанні була велика підтримка.

Супрун додала, що є низка підзаконних актів, які ухвалюватимуться у Кабміні.

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Кофтонюк зазначив, що послуги лікарень будуть платними, але рахунок висуватиметься не пацієнтові, а державі.

Він наголосив, що жодне з найважливіших для життя послуг не буде оплачуватися.

Медреформа передбачає, що держава оплачує всі види медичних послуг, крім списку, який встановить Кабінет міністрів, коли подивиться на можливості бюджету. Наприклад, послуги, які людина отримала без направлення лікаря. Якщо є направлення лікаря - держава сплачує. Туди не входитиме екстрена стоматологія, вибіркова хірургія і т.д.

Уляна Супрун додала, що з медичним страхування поки нічого не ясно - спочатку треба впорядкувати систему, яка вже існує.

Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.



