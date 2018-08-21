Для затримання Януковича на території Росії можуть створити спецпідрозділ

У Головній військовій прокуратурі України пропонують створити спеціальний підрозділ для затримання на території Росії екс-президента Віктора Януковича.

Про це заявив прокурор Руслан Кравченко, який представляє сторону обвинувачення у справі про держзраду.

"Я вважаю, що правоохоронні органи повинні зробити все, щоб це рішення (суду у справі Януковича, - ред.) виконувалося", - сказав прокурор в інтерв'ю "Громадському".

Відповідаючи на уточнювальне питання, Кравченко пояснив механізм виконання рішення: "Можливо, створити підрозділ на кшталт Моссаду, наприклад. Щоб спецназівці проникли на територію РФ і доставили його до України".

Як відомо, Моссад - це політична розвідка Ізраїлю. Її основними завданнями є збір та аналіз розвідувальної інформації, а також проведення спецоперацій за межами Ізраїлю.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

1 серпня, у справі Януковича розпочалися судові дебати, оголошені суддею Владиславом Дев'ятко ще 17 липня. Адвокат Віктор Овсянніков знову покинув залу суду. У зв'язку з цим Оболонський районний суд Києва знову оголосив перерву.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва має намір продовжити дебати у справі колишнього президента Віктора Януковича, якого обвинувачують у державній зраді, 13 вересня.