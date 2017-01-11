Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ДМС відмовилась визнавати Саакашвілі біженцем в Україні

Грузії очікує від України конкретних кроків з екстрадиції Саакашвілі
У середу, 1 листопада, Державна міграційна служба відмовила лідеру "Руху нових сил", колишньому президенту Грузії, екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
ДМС відмовилась визнавати Саакашвілі біженцем в Україні Фото: РИА "Новости"

ДМС прийняла відповідне рішення, керуючись ч. 4 статті 8 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додатковоrо або тимчасового захистy", передає Еспресo.TV.

"Відповідно до ст. 8 закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" повідомляємо, що Вам, Саакашвілі Mixeїлу Ніколозовичу відмовлено в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у зв'язку з очевидною необrрунтованістю заяви, а саме через відсутність обrрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань та недоведеності загрози життю, безпеці чи свободі", - йдеться у повідомленні ДМС.

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

Окрім того, Саакашвілі отримав документи від Адміністрації Президента про позбавлення його громадянства України.

Додамо, що влада Грузії очікує від України конкретних кроків з екстрадиції Саакашвілі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2017 18:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Справа Авакова: факти і версії

Справа Авакова: факти і версії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.