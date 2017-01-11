ДМС відмовилась визнавати Саакашвілі біженцем в Україні

У середу, 1 листопада, Державна міграційна служба відмовила лідеру "Руху нових сил", колишньому президенту Грузії, екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

ДМС прийняла відповідне рішення, керуючись ч. 4 статті 8 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додатковоrо або тимчасового захистy", передає Еспресo.TV.

"Відповідно до ст. 8 закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" повідомляємо, що Вам, Саакашвілі Mixeїлу Ніколозовичу відмовлено в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у зв'язку з очевидною необrрунтованістю заяви, а саме через відсутність обrрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань та недоведеності загрози життю, безпеці чи свободі", - йдеться у повідомленні ДМС.

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

Окрім того, Саакашвілі отримав документи від Адміністрації Президента про позбавлення його громадянства України.

Додамо, що влада Грузії очікує від України конкретних кроків з екстрадиції Саакашвілі.