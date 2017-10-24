ДМС взялась за видворення з України 20 громадян Грузії, яких легалізував Саакашвілі, - ГПУ
"Міхеіл Саакашвілі опирається на вузьке коло екстремістів грузинського та українського походження. При чому, перших – грузинів, він пробував легалізувати і легалізував їх частину в Україні, будучи головою Одеської обласної державної адміністрації. Саме тоді, перебуваючи на посаді, Саакашвілі примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання двадцятьом громадянам Грузії як цінним діячам культури", - написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
За словами Сарган, іммігранти не брали участі в культурних заходах.
"Після прибуття запрошених іноземців до України, їх було легалізовано у відповідності до Закону "Про правовий статус іноземців та осіб тез громадянства" за клопотанням КУ "Одеський обласний навчально-методичний центр закладів культури та мистецтва" Одеської ОДА до ГУ ДМС в Одеській області, яким було видано посвідки на тимчасове проживання терміном на 1 рік", - розповіла прес-секретар.
Зокрема, за даними ГПУ, іноземцям було надано автотранспорт, "що свідчить про розтрату держмайна та нецільового використання бюджетних коштів, шляхом зловживання владою або службовим становищем".
"Наразі є всі підстави для видворення зазначених двадцяти осіб з України, що і відбувається силами Державної міграційної служби", - додала Сарган.
Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.
10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.
Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.
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