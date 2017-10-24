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ДМС взялась за видворення з України 20 громадян Грузії, яких легалізував Саакашвілі, - ГПУ

Іммігранти прибули на Одещину, як цінні діячі культури
Державна міграційна служба займається видворенням 20 громадян Грузії, легалізації яких сприяв Міхеіл Саакашвілі під час роботи на посаді голови Одеської облдержадміністрації.
ДМС взялась за видворення з України 20 громадян Грузії, яких легалізував Саакашвілі, - ГПУ Михайло Саакашвілі. Фото: dyvys.in

"Міхеіл Саакашвілі опирається на вузьке коло екстремістів грузинського та українського походження. При чому, перших – грузинів, він пробував легалізувати і легалізував їх частину в Україні, будучи головою Одеської обласної державної адміністрації. Саме тоді, перебуваючи на посаді, Саакашвілі примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання двадцятьом громадянам Грузії як цінним діячам культури", - написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сарган, іммігранти не брали участі в культурних заходах.

"Після прибуття запрошених іноземців до України, їх було легалізовано у відповідності до Закону "Про правовий статус іноземців та осіб тез громадянства" за клопотанням КУ "Одеський обласний навчально-методичний центр закладів культури та мистецтва" Одеської ОДА до ГУ ДМС в Одеській області, яким було видано посвідки на тимчасове проживання терміном на 1 рік", - розповіла прес-секретар.

Зокрема, за даними ГПУ, іноземцям було надано автотранспорт, "що свідчить про розтрату держмайна та нецільового використання бюджетних коштів, шляхом зловживання владою або службовим становищем".

"Наразі є всі підстави для видворення зазначених двадцяти осіб з України, що і відбувається силами Державної міграційної служби", - додала Сарган.

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.

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