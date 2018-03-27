Дмитру Россошанському продовжили запобіжний захід

Россошанському продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Дмитру Россошанському, якого обвинувачують у скоєнні ДТП, внаслідок якого загинула сестра вбитої Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"27 березня, відбулося чергове судове засідання у справі ДТП за участі Д. Россошанського. За клопотанням прокуратури Київської області обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України Д. Россошанському продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Після двох років судових розглядів Россошанського засудили до 7 років позбавлення волі. Суд в Обухові відправив провадження на новий розгляд.

Справою особисто займалася сестра загиблої Ірина Ноздровська. Її знайшли мертвою 1 січня 2018 року біля річки неподалік села Демидів. За підозрою в убивстві затримала батька Дмитра Юрія Россошанського.