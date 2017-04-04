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НОВИНИ
04 04 2017 12:28

Дні здоров'я пройдуть цими вихідними у "Парку Київська Русь"

Навіть такі нехитрі заходи, як щоденна зарядка насправді можуть багато дати для укріплення фізичної витривалості, імунітету
8 та 9 квітня у "Парку Київсбка Русь" під час програми Днів здоров’я та цілительства розкажуть про давні рецепти збереження та відновлення здоров’я, про те, як перебороти свої страхи, як увійти в гармонію з собою та зі світом.
Дні здоров
Фото: parkkyivrus.com Зображення 1 / 5 Використовуйте клавіші для перегляду

Тому саме з зарядки розпочнеться програма. А далі гостей Парку запросять до спілкування з прекрасними представниками світу тварин – кіньми. Навіть офіційна медицина признає користь іпотерапії – лікування кіньми. Людям корисно погладити тварину, відчути тепло її тіла, її вологе ритмічне дихання. Таке спілкування піднімає настрій, упорядковує думки.

Ще одним цікавим заходом програми стане майстер-клас із боротьби зі своїми страхами. Мешканці Древнього Києва проведуть для гостей сеанс вогняної терапії, таким чином "вилікувавши" усіх охочих від панічної боязні вогню чи вибухів.

8 квітня близько 14:00 розпочинається турнір з середньовічного бою "Витязь Київського Дитинця - 2017", що проходитиме протягом року й восени завершиться фінальними поєдинками між кращими командами України! Неймовірні емоції та адреналін від перегляду лицарських боїв - гарантовані! Співорганізатором турніру виступає Всеукраїнська федерація середньовічного бою.

 

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 150 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com

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