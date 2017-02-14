У Дніпрі ліквідували мережу незаконних АЗС

За результатами проведених оглядів вилучено майже 12 м. куб скрапленого газу пропан-бутан

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували мережу із семи АЗС, які діяли із грубим порушенням законодавства.

Встановлено, що на території міста Дніпро здійснюється незаконна реалізація підакцизного товару, інформує прес-служба ДФС.

"Автогазозаправні станції продають скраплений газ пропан-бутан без реєстрації в органах ДФС як платника акцизного податку, без декларування та сплати акцизного податку, без застосування РРО, без отримання дозвільних документів на право торгівлі тощо", - йдеться у повідомленні.



Фото: sfs.gov.ua

За результатами проведених оглядів вилучено майже 12 м. куб скрапленого газу пропан-бутан та обладнання на загальну суму майже 2,4 млн грн.

Нагадаємо, що співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області виявили незаконну заправку на території одного із місцевих будівельних підприємств.