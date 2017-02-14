У Дніпрі ліквідували мережу незаконних АЗС
Встановлено, що на території міста Дніпро здійснюється незаконна реалізація підакцизного товару, інформує прес-служба ДФС.
"Автогазозаправні станції продають скраплений газ пропан-бутан без реєстрації в органах ДФС як платника акцизного податку, без декларування та сплати акцизного податку, без застосування РРО, без отримання дозвільних документів на право торгівлі тощо", - йдеться у повідомленні.
Фото: sfs.gov.ua
За результатами проведених оглядів вилучено майже 12 м. куб скрапленого газу пропан-бутан та обладнання на загальну суму майже 2,4 млн грн.
Нагадаємо, що співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області виявили незаконну заправку на території одного із місцевих будівельних підприємств.
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