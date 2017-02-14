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У Дніпрі ліквідували мережу незаконних АЗС

За результатами проведених оглядів вилучено майже 12 м. куб скрапленого газу пропан-бутан
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували мережу із семи АЗС, які діяли із грубим порушенням законодавства.
У Дніпрі ліквідували мережу незаконних АЗС Фото: toledoblade.com

Встановлено, що на території міста Дніпро здійснюється незаконна реалізація підакцизного товару, інформує прес-служба ДФС.

"Автогазозаправні станції продають скраплений газ пропан-бутан без реєстрації в органах ДФС як платника акцизного податку, без декларування та сплати акцизного податку, без застосування РРО, без отримання дозвільних документів на право торгівлі тощо", - йдеться у повідомленні.


Фото: sfs.gov.ua

За результатами проведених оглядів вилучено майже 12 м. куб скрапленого газу пропан-бутан та обладнання на загальну суму майже 2,4 млн грн.

Нагадаємо, що співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області виявили незаконну заправку на території одного із місцевих будівельних підприємств.

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14 02 2017 09:55
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