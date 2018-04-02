Дніпро надав Одесі три тисячі доз вакцини від кору, проте треба ще дев'ять тисяч доз

Три тисячі доз вакцини від кору прибули з Дніпропетровської області до Одеси. Однак місто потребує ще дев'ять тисяч доз.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

"Вакцини проти кору доїхали з Дніпра. 3000 доз вже в Одесі. Завтра, в понеділок, будуть у міських поліклініках. Велика подяка Дніпропетровщині за допомогу! Проте, на жаль, серіал "достукатись до МОЗ" не завершено. Нам потрібні ще 9000 доз, аби довести колективний імунітет до 95% – саме так зможемо захистити людей від нових випадків захворювання на кір", – зазначив Степанов.

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30 січня очільник Одеської області в черговий раз звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням забезпечити Одеську область додатково 12 тис. доз вакцини від кору. 31 січня голова департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації за розпорядженням Максима Степанова особисто прибув до Міністерства охорони здоров’я з вимогою видати наказ про перерозподіл вакцин від кору. Перерозподіл було затверджено лише на 3000 доз вакцини з Дніпропетровської області. Зазначеної кількості препаратів недостатньо – загалом Одеська область потребує ще 9 тис. доз вакцини, аби забезпечити колективний імунітет на рівні 95% та уникнути нових випадків захворювання.

Як зазначають в Одеській ОДА, невирішенним також залишається питання із сироваткою – екстренною допомогою при таких смертельних хворобах, як дифтерія, правець, ботулізм.

"При перших же симптомах сироватку необхідно ввести протягом кількох годин, інакше людина помре. Так от, вкотре кричу до МОЗ: в Одеській області їх немає взагалі. Проте є ідеї, як вирішити і це питання. Але ситуацію, в якій українців навмисне штовхають до прірви, зрозуміти неможливо", – підкреслив Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. За 2017 рік зафіксовано 4782 випадки захворювання на кір. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація.

Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

В Одесі через спалах кору канікули у вищих навчальних закладах триватимуть до 26 лютого.

З 22 січня дітей в Одесі не допускають до шкільних занять, якщо в них відсутні щеплення від кору. Керівництво шкіл пообіцяло надати таким дітям можливість вчитися онлайн.

Півтори сотні батьків з дітьми 2 лютого в Одесі вийшли протестувати під мерію. Вони бастували проти недопуску дітей на заняття у школи і садочки через відсутність вакцинації від кору (вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи).

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала Верховну Раду посилити відповідальність за відмову від вакцинації.