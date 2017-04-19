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Дніпро та Харків замело снігом: рух транспорту обмежено, - ФОТО

У Харківській області через негоду знеструмлено 38 населених пунктів
У зв’язку з погіршенням погодних умов на території міста Дніпро вводиться тимчасове обмеження на рух вантажних транспортних засобів.
Дніпро та Харків замело снігом: рух транспорту обмежено, - ФОТО Фото: 24tv.ua

Про це повідомляє 19 квітня управління безпеки дорожнього руху департаменту превентивної діяльності Національної поліції.

Зазначається, що з метою забезпечення належної роботи снігоприбиральної техніки з 7:00 ранку тимчасово обмежено в’їзд вантажних автомобілів до міста Дніпро.

Окрім того, на території Харківської області періодично притримується рух транспортних засобів на ділянках спусків, підйомів для подолання наслідків стихії.

Зважаючи на погодні умови, Національна поліція радить керманичам авто за можливості утриматися від поїздок на власному авто та скористатися послугами громадського транспорту.

Водіїв великовагового транспорту попереджають, що тимчасове обмеження на в’їзд вантажного транспорту діятиме на час виконання робіт щодо ліквідації наслідків негоди.

Фото:ФОРУМ УП

За даними поліції, на території Херсонської, Полтавської, Запорізької областей дорожнє покриття місцями засніжене.

Як повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Харківській області знеструмлено 38 населених пунктів. Ремонтні бригади РЕС проводять роботи щодо відновлення електропостачання міста Харкова та районів області.

У свою чергу Державна служба з надзвичайних ситуацій знову попереджає про погіршення погодних умов на всій території України.

У зв’язку з вторгненням арктичного повітря 19-22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, температура вдень 2-9° тепла.

У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.

Зазначимо, що у Дніпрі через снігопад до п'ятниці закривають школи.

 
 
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19 04 2017 10:59
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