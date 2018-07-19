"Дніпроазот" готовий відновити роботу
Про це заявили у прес-службі підприємства.
"Основною продукцією, яку виробляє підприємство АТ "Дніпроазот", є: аміак, карбамід, каустична сода, рідкий хлор, кислота соляна, гіпохлорит натрію та ін. Газова складова у виробництві цих продуктів, без урахування витрат на переробку та реалізацію, перевищує ринкові ціни, з цієї причини підприємство виявилося в режимі простою і діяльність підприємства була зупинена", – пояснили у "Дніпроазоті".
Як зазначається, сьогодні на підприємстві розглядаються можливості усунення технічних перешкод, однак крім технічних причин, на ситуацію, що виникла, накладаються й економічні.
Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.
Антимонопольний комітет України може накласти на підприємство "Дніпроазот" штраф у розмірі 10% доходу за відмову продавати свою продукцію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії