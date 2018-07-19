"Дніпроазот" готовий відновити роботу

Однак, як зазначають на підприємстві, крім технічних причин, на ситуацію, що виникла, накладаються й економічні

Підприємство "Дніпроазот" повністю готове до відновлення роботи, підготовчі роботи до запуску виробництва проведені, обладнання в робочому стані і готове до використання в будь-який момент.

Про це заявили у прес-службі підприємства.

"Основною продукцією, яку виробляє підприємство АТ "Дніпроазот", є: аміак, карбамід, каустична сода, рідкий хлор, кислота соляна, гіпохлорит натрію та ін. Газова складова у виробництві цих продуктів, без урахування витрат на переробку та реалізацію, перевищує ринкові ціни, з цієї причини підприємство виявилося в режимі простою і діяльність підприємства була зупинена", – пояснили у "Дніпроазоті".

Як зазначається, сьогодні на підприємстві розглядаються можливості усунення технічних перешкод, однак крім технічних причин, на ситуацію, що виникла, накладаються й економічні.

Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.

Антимонопольний комітет України може накласти на підприємство "Дніпроазот" штраф у розмірі 10% доходу за відмову продавати свою продукцію.