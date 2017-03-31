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Дніпровський металургійний комбінат зупинив виробництво через блокаду Донбасу

Державна фіскальна служба не відшкодувала ДМК 1,044 млрд грн ПДВ
Дніпровський металургійний комбінат (ДМК) (Кам'янське, Дніпропетровська область), що входить до складу корпорації "Індустріальний союз Донбасу", зупинив основні агрегати та обладнання через припинення поставок коксу і дефіциту обігових коштів.
Дніпровський металургійний комбінат зупинив виробництво через блокаду Донбасу Дніпровський металургійний комбінат . Фото: www.dmkd.dp.ua

"31 числа ми приступили безпосередньо до процесу так званої "гарячої" зупинки, коли не виробляється продукція і, відповідно, не проводиться відвантаження. Це стало наслідком відсутності можливості здійснювати поточні платежі в рамках наявних контрактних зобов'язань і завозити сировину в зв'язку зі значним дефіцитом обігових коштів", - заявив директор ДМК з питань економіки Віталій Нагорняк, інформує сайт підприємства.

Підприємство скаржиться, що Державна фіскальна служба не відшкодувала йому 1,044 млрд грн ПДВ. Також є проблеми з поставками коксу в зв'язку з блокадою транспортного сполучення з окупованою територією.

"Оскільки ми перестали отримувати кокс з Алчевська (востаннє це було в січні), хоча для нас це був найбільш вигідний ціновий варіант, ми перейшли на роботу з ПрАТ «Євраз ЮЖКОКС» (колишній Баглейкокс). Але це підприємство вимагає з нас передоплату, плюс ціна на кокс становить $320-325 за тонну. А при таких цінах дуже складно збалансувати позитивну роботу комбінату, виключаючи нарощування збитків", - зазначив Нагорняк.

Дніпровський МК - один із найбільших металургійних комбінатів України. Входить до складу корпорації ІСД. Корпорація ІСД більш ніж на 50% належить групі інвесторів (імовірно, афілійованих із російським ВЭБ). Міноритарними акціонерами є Сергій Тарута і Олег Мкртчан. Корпорація контролює металургійні підприємства в Україні, Польщі та Угорщині.

Нагадаємо, що 27 лютого Донецький металургійний завод (ДМЗ), що входить до групи Донецьксталь, зупинив роботу єдиної діючої доменної печі (ДП) №1 у зв'язку з відсутністю залізорудної сировини (ЗРС) внаслідок блокади залізниці в зоні розмежування та припиненням поставок сировини.

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