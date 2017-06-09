ДНК-аналіз не підтвердив батьківства Сальвадора Далі

Порівнявши ДНК померлого у 1989 році іспанського художника Сальвадора Далі і Пілар Абель, експерти встановили, що вони не були родичами

Тести ДНК були проведені за рішенням мадридського суду, який постановив ексгумувати останки покійного для того, щоб встановити обґрунтованість претензій Абель на спорідненість з Далі.

За словами жінки, її мати вступила в зв'язок з Далі в 1955 році, коли працювала служницею в його будинку в місті Кадакес. Наслідком цих відносин нібито і стало в 1956 році народження Пілар.

Однак, за даними La Vanguardia, тести, проведені в лабораторіях Барселони і Мадрида, дали негативний результат, про що вже повідомлено суд.

Результати ДНК-тестів повинні стати вирішальним аргументом в судовому розгляді, завершити яку планується засіданням 18 вересня 2017 року.

Нагадаємо, 20 липня в Іспанії ексгумували тіло художника Сальвадора Далі для встановлення батьківства. Група з 5 людей займалася відкриттям труни та видаленням зрзаків. Увесь цей процес тривав 1 годину 20 хвилин.