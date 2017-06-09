ДНК-аналіз не підтвердив батьківства Сальвадора Далі
Тести ДНК були проведені за рішенням мадридського суду, який постановив ексгумувати останки покійного для того, щоб встановити обґрунтованість претензій Абель на спорідненість з Далі.
За словами жінки, її мати вступила в зв'язок з Далі в 1955 році, коли працювала служницею в його будинку в місті Кадакес. Наслідком цих відносин нібито і стало в 1956 році народження Пілар.
Однак, за даними La Vanguardia, тести, проведені в лабораторіях Барселони і Мадрида, дали негативний результат, про що вже повідомлено суд.
Результати ДНК-тестів повинні стати вирішальним аргументом в судовому розгляді, завершити яку планується засіданням 18 вересня 2017 року.
Нагадаємо, 20 липня в Іспанії ексгумували тіло художника Сальвадора Далі для встановлення батьківства. Група з 5 людей займалася відкриттям труни та видаленням зрзаків. Увесь цей процес тривав 1 годину 20 хвилин.
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