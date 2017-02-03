"ДНР" опублікувала список українських компаній, "які підпадають під націоналізацію"
До нього входять як різні заводи, так і об'єкти електроенергетики, телекомунікаційні підприємства, донецькі офіси підприємств Ріната Ахметова, приватна школа тощо. В цілому, до списку занесено 43 компанії:
філія "Металургійного комплексу" ПРАТ "Донецьксталь" - металургійний завод
ПРАТ "Макіївкокс"
ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"
ПРАТ "Єнакіївський металургійний завод"
Макіївська філія ПАТ "Єнакіївський металургійний завод"
ПАТ "Харцизький трубний завод"
ПАТ "Air Liquide"
ПРАТ "Єнакіївський коксохімпром"
ПРАТ "Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат"
ПАТ "Концерн Стирол"
ПАТ "Донецьккос"
ПРАТ "Комсомольське рудоуправління"
Донецький електротехнічний завод
ПРАТ "Донецьксталь - Металургійний завод Донецьк"
ПАТ "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасу"
ТОВ "Моспинське УПП"
ПРАТ "ЦЗФ "Колосниківська"
ТОВ "ДТЕК Сервіс"
ТОВ Електроналагодження
Орендне підприємство Шахта ім. А. Ф. Засядька
ВП "Зуївська ТЕС" (ТОВ "Східенерго")
ДТЕК Високовольтні мережі
ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля
ДТЕК Донецькобленерго
ТОВ "Інвест–Транс"
ТОВ "Росукртранс"
ТОВ "Тримоб"
ПАТ "Укртелеком"
ТОВ "Астеліт (ТОВ "Лайфселл")
Григорівська міжнародна школа
ТОВ "Редакція газети "Донецькі новини"
HarvEast Holding
ТОВ "Метінвест-СМЦ"
ТОВ "Комплекс Пушкінський"
"Корпорація міжрегіональний промисловий союз"
ПАТ "Українська акціонерна страхова "АСКА"
ПАТ "ПУМБ"
ТОВ "7 ЛІНІЯ"
ТОВ "Донбас Арена"
ТОВ "Готель "Донбас-Палас"
ТОВ "Проект – 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk)
ПАТ "Футбольний клуб "Шахтар" СТБ "Кірша"
ПРАТ "Люкс"Шахтар" СТБ "Кірша".
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Вчора Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану