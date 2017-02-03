"ДНР" опублікувала список українських компаній, "які підпадають під націоналізацію"

До нього увійшли чотири десятки назв

Терористична організація "ДНР" опублікувала список українських підприємств, "які підпадають під націоналізацію".

До нього входять як різні заводи, так і об'єкти електроенергетики, телекомунікаційні підприємства, донецькі офіси підприємств Ріната Ахметова, приватна школа тощо. В цілому, до списку занесено 43 компанії:

філія "Металургійного комплексу" ПРАТ "Донецьксталь" - металургійний завод

ПРАТ "Макіївкокс"

ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"

ПРАТ "Єнакіївський металургійний завод"

Макіївська філія ПАТ "Єнакіївський металургійний завод"

ПАТ "Харцизький трубний завод"

ПАТ "Air Liquide"

ПРАТ "Єнакіївський коксохімпром"

ПРАТ "Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат"

ПАТ "Концерн Стирол"

ПАТ "Донецьккос"

ПРАТ "Комсомольське рудоуправління"

Донецький електротехнічний завод

ПРАТ "Донецьксталь - Металургійний завод Донецьк"

ПАТ "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасу"

ТОВ "Моспинське УПП"

ПРАТ "ЦЗФ "Колосниківська"

ТОВ "ДТЕК Сервіс"

ТОВ Електроналагодження

Орендне підприємство Шахта ім. А. Ф. Засядька

ВП "Зуївська ТЕС" (ТОВ "Східенерго")

ДТЕК Високовольтні мережі

ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля

ДТЕК Донецькобленерго

ТОВ "Інвест–Транс"

ТОВ "Росукртранс"

ТОВ "Тримоб"

ПАТ "Укртелеком"

ТОВ "Астеліт (ТОВ "Лайфселл")

Григорівська міжнародна школа

ТОВ "Редакція газети "Донецькі новини"

HarvEast Holding

ТОВ "Метінвест-СМЦ"

ТОВ "Комплекс Пушкінський"

"Корпорація міжрегіональний промисловий союз"

ПАТ "Українська акціонерна страхова "АСКА"

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "7 ЛІНІЯ"

ТОВ "Донбас Арена"

ТОВ "Готель "Донбас-Палас"

ТОВ "Проект – 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk)

ПАТ "Футбольний клуб "Шахтар" СТБ "Кірша"

ПРАТ "Люкс"Шахтар" СТБ "Кірша".

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Вчора Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.