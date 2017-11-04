"ДНР" передала 14 ув'язнених на територію України
Про це повідомив керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко на сторінці в Facebook.
"Ще 14 людей Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська сьогодні забрала з місць ув'язнення в Донецьку", - повідомив він.
Всього, за словами Крикливенко, за 2 роки було вивезено з Донецька на підконтрольну територію 147 осіб, що утримувалися в пенітенціарних установах.
Нагадаємо, 17 березня Російська Федеральна служба виконання покарань передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання у окупованому Криму.
Зазначимо, у Національній поліцій України розповіли, що "правоохоронці" пенітенціарної системи так званої "ДНР" катують та знущаються над в'язнями, таким чином вербуючи "живу силу" для передової.
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