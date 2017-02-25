CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТристороння контактна група з мирного урегулювання ситуації на Донбасі проводить екстрену відеоконференцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДНР оголосила про початок екстреної відеоконференції контактної групи щодо Донбасу
Сторони мають намір обговорити загострення ситуації на Донбасі
Фото:i.lb.ua
"Почалися переговори в режимі відеоконференції", - повідомила прес-секретар "голови делегації ДНР" на переговорах у Мінську Вікторія Талакіна, інформує сепаратистський сайт "Донецьке агентство новин".
Повідомляється, що контактна група має намір обговорити загострення ситуації в зв'язку з обстрілами в районі Авдіївки Донецької області.
Нагадаємо, що російська сторона 22 лютого не вийшла на зв'язок скайп-конференції Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, скликаної з її ініціативи і підтриманої ОБСЄ.
Зазначимо, у "ДНР" заявили, що хочуть обміняти полонених за формулою "всіх на всіх", але при цьому вимагають звільнити 475 осіб
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25 02 2017 17:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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